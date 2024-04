Riigikogu liige Mart Maastik ehitas kaitsealale ebaseadusliku tee. Maastik: „Koristasin adrut“

Riigikogu Isamaa fraktsiooni liige ja Isamaa volikogu esimees Mart Maastik on mitmekülgne mees. Poliitika ja ettevõtluse kõrval on Maastikul väärt oskusi, näiteks kuidas koristada adrut nii, et kõrvalseisjad peavad seda tee-ehituseks.