ARVUSTUS | Poeet, kes kirjutab verega

Happe-vestern

Preerias satub tema teadvuseta keha juurde indiaanlane nimega Nobody (Eikeegi), kes on lapsepõlves nn indiaanisõdade käigus vangistatud ja saadetud Inglismaale tsiviliseerimisprotsessi läbima. Seal hakkab noor indiaanlane armastama poeet William Blake’i loomingut. Saades teada, et preeriast leitud valge mees kannab samasugust nime, otsustab Eikeegi, et tema ees on 18. sajandi Inglise luuletaja inkarnatsioon. Eikeegi loeb haavatud raamatupidajale mälu värskendamiseks järgmised read Blake’i loomingust: Every Night and every Morn / Some to Misery are born. / Every Morn and every Night / Some are born to Sweet Delight, / Some are born to Endless Night.