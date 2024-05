Dekadentlik saatür Florian Wahl isaks saamisest: põnev on, heteroseksuaalsuse rõõmud ja piinad

„Mulle tundub, et mida suurem on lava ja mida rohkem on fänne, seda vähem pead ise laval midagi tegema,“ räägib Florian. „Kuidagi on nii, et rahvas rahuldub siis vähemaga – nad tahavad lihtsalt oma lemmiklugusid järjest kuulda. Samal ajal mina mõtlen, et peaks ikka tegema hästi keerukaid ja huvitavaid lava-show’sid, aga enamikku inimesi see üldse ei huvita.“