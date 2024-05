Ester Vilgats: pärnakana on mulle raudtee rajamine ääretult sümpaatne idee

Kuidas teist ajakirjanik sai?

Lihtsalt – asjad ikka juhtuvad. Olin koolis inglise keele õpetaja, kui avanes võimalus minna tööle Pärnu KEK-i raamatupidajaks. Selle kõrvalt hakkasin tegema siselehte ja -raadiot, auditoorium oli päris suur, KEK-is töötas toona üle tuhande inimese. Minu tööd märgati, üsna pea hakkasin kirjutama juba Pärnu Postimehele. Koos kolleegidega asutasime kirjastuse ja andsime välja nii raamatuid kui ka ajalehte. Viimane kandis nime Kesknädal, kusjuures Keskerakonnal siis veel samanimelist ajalehte ei olnud. Üheksakümnendate hakul juba tegin kaastöid erinevatele telekanalitele, nagu EVTV ja TV1. Lisaks olen kokku pannud erinevaid vallalehti, teinud korrektuuri ja küljendust. 1996. aastal tuli Toomas Lepp Eesti Televisioonist Pärnu linnapea jutule, et keegi võiks teha neile Pärnust uudiseid, siis sattusin esimest korda „Aktuaalse kaamera“ eetrisse. Samal ajal kirjutasin Pärnu Postimehele ja neil tekkis probleem, et kuidas ma niimoodi kahes kohas korraga tööd teen. Jõudsime kompromissile, et telelugude lõppu märgiti: „Ester Vilgats, Pärnu Postimees“. Kui televisioon ja raadio ühinesid ning tekkis ERR, hakkasin tegema nii raadio- kui ka teleuudiseid. Seega olen praktiliselt kogu aeg teinud mitut asja paralleelselt. Kogu aeg on olnud kiire, aga see sobib mulle.

Paljud ajakirjanikud eelistavad olla ise varjus. Teid tunneb iga eestlane nii nime, pildi kui ka hääle järgi. Kas tähelepanu on teile meeltmööda?

Olen olnud pildis nii palju, kui töös on vaja olnud, ise pole trüginud. Aga seda on palju öeldud, et mu hääl on teistsugune ja selle tunneb eksimatult ära. Ka seda tuleb ette, et näen poes, kuidas naine lööb oma mehele ribidesse ja sosistab, et vaata, kes seal on, aga mind see ei häiri, et ära tuntakse.