Metsistele luuakse Pärnumaal mitmed uued püsielupaigad

Loodusdirektiivi kohaselt on sellisel juhul võimalik tegevust ellu viia vaid ülekaalukatel avaliku huviga seotud põhjustel. Ülekaalukas avalik huvi Rail Baltica valmimiseks on kahtlemata olemas – tegemist on siinse regiooni ühe mastaapsema ja olulisema taristuprojektiga.