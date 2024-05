Heavy-blues-anekdoodid, mille teeb väärtuslikuks pigem vorm kui sisu

Kill Kaare – vokaalsem pool Räpina Jackist – soovib hedonistlikul blues-rock-plaadil paljastada hingesoppe ja muid kehaosi, milleni debüüt „Pasljabin“ ei jõudnud. Uus album on veidi nagu vana hevika battle jacket, pealkirjas (tomwaitsilikul kähehäälel) mainitud räpane jakk, mille sentimentaalne väärtus on seda suurem, mida isiklikumad on plekid.