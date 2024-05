Oma särava isiksusega, oma õilsa ühiskondliku tegevusega on ta välja teeninud selle, et teda ära kuulataks. Ükskõik, mida ta teeb, äratab ta uudishimu massides, kes ostavad plaate ning käivad kontserdil. Artistina võib Beyoncé kõike teha. See on iga muusiku unistuste maa: loominguline vabadus. Beyoncé võiks luua ka tšellokvarteti plaadi ilma lauluta ja ikka pandaks tähele.