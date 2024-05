VABAFLOW | Laulja Raheli hoiatav kokkupuude kahtlase „tervendajaga“: tegi reikit ja ühel hetkel tundus, et läheb pisut intiimseks

Rahel kohtus laulule ainest andnud tervendajaga juhuslikult, Kaubamajas „Ma olin ise sel eluperioodil segaduses. Ja olin just peast välja saatnud sellise mõtte, et tahaks, et mõni vastus tuleks ise minu juurde. Ja siis tuligi Kaubamajas mingi mees!“

„Mina läksin selle inimese juurde klausliga, et ma võin küll tulla, aga mul midagi sulle maksta ei ole. Aga kui sa tõesti väga-väga tahad tegeleda minu auraga, ma võin tulla läbi. Sest, noh, uudishimu ja natuke põnev ka, et mis räägib. Läksingi. Ja üsna kiiresti sain aru, et kahtlane värk. Tegi seal mingit reikit mulle ja ühel hetkel tunduski, et läheb pisut intiimseks juba.“