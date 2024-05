Valgevene armee on vanamoodne, kuid siiski ohtlik. Poliitikaanalüütiku sõnul treenib armee praegu usinalt

Global Firepower Index avaldab alates 2016. aastast maailma riikide konventsionaalse sõjalise võimsuse reitingut. See indeks võtab arvesse 50 erinevat sõjalist, demograafilist, rahalist, logistilist ja geograafilist tegurit. (Kuna keskendutakse konventsionaalsele sõjapidamisele, ei võeta arvesse tuumaarsenali.)

Global Firepower 2024 reitingu kohaselt on Valgevene 145 riigi seas sõjalise koguvõimsuse poolest 64. kohal. Ukraina on tänavu selles edetabelis 18. kohal. Venemaa on viimastel aastatel olnud sõjalise koguvõimsuse poolest Ameerika Ühendriikide järel teisel kohal. Eesti on selles nimekirjas 87. kohal.

Milline on Valgevene armee varustus?

Nagu enamik Nõukogude Liidu järgseid riike, on ka Valgevene pärinud kokku varisenud Nõukogude Liidust märkimisväärse hulga sõjavarustust. Pärast iseseisvumist päris riik Valgevene sõjaväeringkonna, mis oli üks võimsamaid Nõukogude Liidus.

Valgevene relvajõudude struktuur koosneb maavägedest, õhujõududest ja õhukaitsejõududest ning erioperatsioonide vägedest. Valgevene armees on ka transpordiväed ja territoriaalkaitse.

Rahuajal kuulub Valgevene armee võitluskoosseisu kolm lennubaasi – Baranavitšis, Lidas ja Minskis. Läänepiiri äärde on paigutatud neli õhutõrjerakettide brigaadi ja kolm õhutõrjerakettide polku, mis on relvastatud S-200, S-300, Buk, Tor ja Osa-AKM süsteemidega. Lisaks sellele on kaks raadiotehnilist, neli mehhaniseeritud, üks raketi-, üks reaktiiv-suurtükiväe- ja kolm suurtükiväe brigaadi. Õhujõud ja õhukaitsevägi on Valgevene armee kõige arvukam haru, siin teenib veerand armee isikkoosseisust.