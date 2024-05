Stand-up’i tõusev täht Maiduk: klassikaaslased jalutavad juba lapsevankriga, aga mina ajan ikka laval raha eest iba

Mõned kuud tagasi. Maiduk seisab, valge spordiülikond üll, välja müüdud Paavli Kultuurivabriku saali ees ja räägib sellest, kuidas ta Keila ossidega silla all „pena“ nuusutas. Rahvas möirgab naerda. Tuuri nimi on „Muutunud mees“ ja etendust alustab Maiduk sellega, et kannab ette kirja õnnetult vaatajalt, kes kurdab, et tema obstsöönsed naljad on absoluutselt talumatud. Esimest korda Maiduki šõule sattudes mõtlen, et kui see on light’im versioon roppuste jadast, siis milline see heavy’m variant veel oli.