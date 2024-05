NÄDALA RAAMAT | Menukirjanik triivib kriisis lõunamere saarele

Kui see siia nii kirja panna, võib tunduda, et eriline sopakas on kokku traageldatud. Puudu on ainult vampiirid ja zombinatsid. Selline efektne „kõik“-raamat, mida müüakse miljon, aga unustatakse aasta pärast. Selline kahtlus võib tekkida vaid autorit varem teadmata. Twan Eng on Eesti lugejale aga juba tuttav suurepärase „Õhtuste udude aiaga“ (Varrak 2011, tõlkis Triin Tael) ning ta ei joonista märksõnu välja jämedas kirjas, vaid mõtestab protsesse. Tähtsam on tema jaoks see, mis jääb kõlavate sõnade ja pöördeliste sündmuste vahele.