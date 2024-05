Nimelt usub prokurör, et 2021. aasta suvel tappis Erki oma hea sõbra Andruse. Mehe, keda Erki enda sõnul kakskümmend aastat tundis. Paarimeestena on nad osalenud isegi auto-orienteerumise võistlustel. Ka oma elu viimase päeva veetis Andrus just Erkiga.