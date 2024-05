HORNY, NOT PORNY: Nooruspõlvesõpradest võistlejaid kehastavad Mike Faist (Art, vasakul) ja Josh O’Connor (Patrick). Filmi täheks on aga võitmatus hoos Zendaya (Taishi).

Kuigi Smilers laulis kunagi, et jalgpall on parem kui seks, tuleb välja, et maailma seksikaim spordiala on hoopis tennis. Vähemalt paistab nii Luca Guadagnino säravalt stiilsest romantilisest draamast „Väljakutsujad“.