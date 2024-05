„Inimese anatoomia“ laseb ajust välja filtreerida mürgised pestitsiidid ja aegunud mõtted

Mart Kangro uuslavastus „Inimese anatoomia“ on lugu igapäevaelu hetkedest, mis meist tahtmatult mööda jooksevad. See on ood aistingutele ja meie ümber toimuvale, olgu see nii mööduvalt sisutu või sidusalt nauditav, kui vaataja tahab, et see oleks. Kaootilises harmoonias püütakse hetkeseisundeid, mis sarnaselt tänapäeva maailmale staatilisust ei salli. Semiootilistest kompositsioonidest pakatav lavastus valmis koostöös Ekspeditsiooniga ja laval on Jörgen Liik, Marika Vaarik, Katariina Tamm ja Rasmus Kaljujärv.