Milline on maailm Kadrioru maalikunsti tippnäituse taga?

Teate seda palju kedratud „Vahva sõduri Švejki“ näidet maakerast, mille sees on veel üks maakera, hulga suurem kui välimine? Aeg see maakera taas välja otsida, sest umbes selline tunne tuleb Hispaanias, kui vaadata vähem ja rohkem eksklusiivseid kunstikogusid. Eesmärk? Näha, milline maailm on aprilli keskel avatud Kadrioru kunstimuuseumi näituse taga.