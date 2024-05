POLIITIKARADAR | Valitsus arutas kolm tundi eelarveasju... ega leppinud kokku mitte midagi

Lisaks järgmise aasta eelarve osas kokkulepetele jõudmisele ja järgmise nelja aasta eelarve strateegia kokkuleppimisele võttis valitsus endale veel ühe pusle – selle aasta lisaeelarve. Kui kahe esimesega väidab võimuliit aega olevat suve lõpuni, siis negatiivset lisaeelarvet on vaja kohe. Aga kokkuleppeid pole. Isegi kui praegu ei paista, et kuidas need üldse tulla saaksid, siis küllap siiski tulevad, aga maksimaalselt viimasel minutil. Või natuke hiljem.