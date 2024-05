Heidy Purga Dua Lipa uuest loost: tahtsin mitu korda klapid peast võtta

„Sellises korduses, sellises luubis, nagu vangistuses olemise tunde pärast,“ räägib Heidy Purga. „See lugu ei lase sul kuhugi minna, hoiab kinni ega luba ka mõtteid mõelda. Kui see kuskil mängiks, ei paneks ma ilmselt seda tähele. Saan aru ka sellest kenast maitsekusest, viimistlusest ja et see on professionaalselt koostatud, aga mulle kui inimesele ei anna see mitte midagi.“

Küsides selle otsa naerdes: „Kas lugu võib puhtalt seepärast hea olla, kui ta ei tee otseselt kellegi elu halvemaks?“

Ka püsikriitik Merit Maarit tunneb end Dua Lipa uue muusikaga justkui vangis olevat. Maarit räägib: „Ma olen suur Dua Lipa austaja ja kui uuest albumist räägiti, et see saab olema britpopist inspireeritud ja plaadil teeb kaasa Kevin Parker (ansambli Tame Impala liider – toim.), siis mu ootused kerisid, kerisid, kerisid üles, ning kui album lõpuks ilmus, tundsin, et olen keskpärasuse vangis. Lati alt minek nii Dua Lipa kui Kevin Parkeri puhul.“

Teine residentkriitik Siim Nestor, kes Dua Lipa uut lugu ainsana kiidab, kahtlustab, et Heidy Purga ja Merit Maarits tunnevad end seepärast vangis, et podcast’i tehakse stuudios, kus pole aknaid. „Kui me oleks praegu sellises stuudios, kus on aknad, ja paistaks ilus helesinine taevas, siis te vangis olemise juttu ei räägiks,“ lisab ta.

Aasta aega kultuuriministrina töötanud suur muusikasõber Heidy Purga ütleb, et kultuuriministri töö on iga päev kuut tulekahju kustutada: „Arvan, et olen aasta jooksul päris kõvasti karastunud. Mul on hea meel, et olen veel õnneks suhteliselt mõistuse juures.“

Muusikat on tal ministriametis olles vähem aega kuulata, kuid püüab, nii palju kui võimalik, ise DJna plaate mängimas käia.

„Viimane väga hea elamus oli Jazzkaarel,“ räägib Purga. „Tegin väikese esinemise, mängisin Maria Kallastu, DJ Banditi ja Brodsky vahel ja sain üle hulga aja mõnusa kick’i kätte.