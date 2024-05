Kui Eesti-Vene piiril mürtsus muusika ja ausambaid rüvetati punase värviga

Esimese mai hommikul 1934 märkasid Valga linna elanikud, et Vabadussõjas langenute mälestussammas linnapargis on kõige näotumal moel punase värviga ära soditud. Samba külgedele oli kirjutatud Eesti riigi vastaseid lööklauseid, nagu „Maha Eesti Vabariik“, „Elagu kommunistlik partei“ jne. Monumenti troonis Amandus Adamsoni skulptuur Vabadussõja kangelasest Julius Kuperjanovist, mistõttu oli see punastel eriliseks pinnuks silmas.