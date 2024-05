Koduõllemees sunnib Eesti vanimat pruulikoda kaubamärki vahetama

Aprilli keskel said nii Prisma kui ka paljud teised poed, hotellid ja restoranid kirja Saarema Pruulikoda OÜ-lt, milles teatati, et Pihtla kaubamärk on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis õllede tootekategoorias registreeritud Saarema Pruulikoda OÜ nimele ja praegu poes olevad õlled on toodetud kaubamärgi omaja loata.