Kaspar Oja: lihtsate lahenduste ja kommunismiga flirtimine on ohtlik

Kohei Saito (37) on Jaapani filosoof, kellest on kodumaal ja hiljem mujal maailmas saanud üks „tasaarengu“ eest rääkijatest. Tema raamat „Slow Down: The Degrowth Manifesto“ ilmus inglise keeles selle aasta alguses, Jaapanis aga aastal 2020, siis pealkirjastatult „Capital in the Anthropocene“. Teosest sai Jaapanis ootamatu bestseller – tänaseks on raamatut müüdud kodumaal üle 500 000 eksemplari – ning see tegi Saitost sagedasti televisioonis, ajalehtedes ja konverentsidel esineva akadeemilise kuulsuse.



Majandusteadlane Kaspar Oja leiab, et Kohei Saito raamatu populaarsus on hirmutav ning lihtsate lahenduste ja kommunismiga flirtimine on ohtlik, väites: „Tagasiminek väikestes kogukondades vilja kasvatamise juurde, tänasest mugavusest ja elatustasemest loobumine vähendaks tõenäoliselt tõesti inimkonna keskkonna jalajälge, tooks aga kaasa ka nälja ja palju surmasid. See ei ole tee, mida enamik meist minna tahaks.“