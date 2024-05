Steve Albini. Mees, kes ei mänginud muusikatööstuse reeglite järgi

Möödunud nädal tõi endaga kaasa kurva uudise: meie seast on 61aastasena lahkunud alternatiivmaailma legend, produtsent ja muusik Steve Albini. Mees, kes ei teinud kunagi järeleandmisi, kes tegutses alati oma põhimõtete järgi ja kelle käe all on valminud lugematu hulk legendaarseid plaate, ansamblid Nirvana ja Pixies on vaid üksikud näited tema klientuurist.