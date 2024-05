Netflixi menusari „Baby Reindeer“ on tekitanud meediatormi: fännid leidsid üles ahistaja tegelaskuju prototüübi

Aprilli keskel Netflixi voogedastusplatvormile ilmunud briti sarja „Baby Reindeer“ puhul on tegemist suurepärase seriaaliga ka teadmiseta, et see põhineb tõestisündinud lool. Fenomenaalseks muudab selle aga tõik, et tegu on stsenaristi ja peaosatäitja Richard Gaddi autobiograafilise looga.