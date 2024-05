Arvan, et paljuski samasugune nagu esimesel ametiajal. See ongi minu arvates ülimalt murettekitav nii meie sõprade ja liitlaste kui USA enda julgeolekule. Väga tõenäoliselt üritab Trump USAd NATOst välja viia. Olgugi et Trumpi nõunikud jagavad viimasel ajal kinnitusi, et seda ei juhtu – viimati Briti varikabineti välisministrile. Olin 2018. aasta tippkohtumisel Brüsselis, kui Trump jõudis poole tolli kaugusele avaldusest, et USA lahkub NATOst!