Metsa on Eesti Loomakaitse liidu (ELL) Lõuna-Eesti regioonijuht. Tol juulikuu pühapäeval helistas üks mees loomakaitse infotelefonile ning teatas, et Põlvamaal Aarna külas on tema tuttaval peaaegu nädal aega mitu lemmiklooma omapead ja toiduta.