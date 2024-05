ARVUSTUS | Sari, mis ujub vastuvoolu, kui kogu kultuur on muutumas ameerikalikuks

FOTO: Courtesy of Netflix | © 2024 Netflix, Inc.

Meediauurijad nagu siinkirjutaja on aastakümneid kirjutanud Ameerika kultuuri liigsest üleilmsest mõjukusest. Muretsetud on kultuurilise ühtlustumise pärast, kui kogu planeet jälgib samu filme ja sarju neid seejärel käitumises ja omakultuuris kopeerides. Ka praegusel striimimisajastul on nähtud probleemi selles, et kõik peamised üleilmsed platvormid on USA päritolu ning ka nende kataloogid on suuremalt jaolt Ameerikast pärit sisuga täidetud.