Peeter Sauter: kui vaeste kirjanike maja lammutatakse, aheldame ennast selle külge

Peeter Sauter (62) tuleb vaeste kirjanike maja uksele, kaks õlut ruudulise pluusi rinnataskus. „Istume aeda, toas on mul prügimägi,“ teeb kirjanik ettepaneku. Miks me üldse intervjuud teeme, kui tal pole midagi ilmunud? Ütlen, et murrame kultuuriajakirjanduse traditsiooni, et lood peavad ilmuma ainult esietenduste, avamiste jne puhul.