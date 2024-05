NÄDALA RAAMAT | Mõtlesin, et sellest kambrist ma enam elusana välja ei pääse

Ajad on koledad. Taas küsin endalt, kust tekivad Venemaal sellised inimesed, kes astuvad totalitaarsele süsteemile vastu, kuigi teavad, et see on lootusetu. Mäletan Boriss Nemtsovi ja Garri Kasparovi rohkem kui kümne aasta tagust esinemist Tallinnas, kui karismaatilised opositsioonijuhid kütsid kuulajad niimoodi üles, et minagi olin valmis kohe minema Venemaale võimude vastu protestima, kuigi mõistus ütles samal ajal, et see ei vii kuhugi. Nüüd on Nemtsov surnud, Kasparov Venemaalt lahkunud, rääkimata Navalnõist.