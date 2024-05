„Mees helistas, et gaas sai otsa! Meeldiv see polnud.“ Ebaõnnestunud suitsiid tõi kaasa politseiuurimise

Kohtunik Heli Sillaots põhjendas, et Tammerti käitumisviis on ühiskonnas ülimalt ohtlik, sest võib jätta inimestele petliku mulje, et tegu on millegi kangelaslikuga, kui aidatakse inimestel siit ilmast lahkuda. Tegelikkuses on aga eesmärgiks teenida sellega ebaseaduslikul viisil raha.