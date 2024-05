„See ei ole ju normaalne, et omanik peab metsa raiuma looduskaitse hirmus!“

Taavi Ehrpais Raplamaalt on viiendat põlve metsamees. Metsandus on tema pere sissetulekuallikas. Ehrpais tegi oma maadele avaliku lõkkekoha ja matkaraja, ta hooldab metsavendade punkrit. Ta on Eesti raievõistluste meister ja maailmameister täpsussaagimises.