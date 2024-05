Peeter Kormašov: olukord Kristiine viadukti all on teetööde ajal nii hull, et isegi autojuhid teevad ratturitele ruumi

Just rõõmutsen, et saab jälle ummikutest mööda uhada. Istuge jah seal konditsioneeritud karbis, mul on siin värske õhk. OK, mitte eriti, sest autojoru kõrval sõites saavad kopsud kenasti heitgaase täis. Võib-olla oleks siiski ka pidanud tulema ummikusse närvitsema ja punasega üle pressima, kui jalakäijad juba teele astuvad. Saabki nende valvsust kontrollida, mis nad uimerdavad seal jälle! Aga vat, täna ei saanud – autol läks just aku läbi. Seda enam tallan pedaali, et jõuda enne poe sulgemist uut ostma!