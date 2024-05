POLIITIKARADAR | Pääsenud! Riigikaitset, ülikoole, teatreid-muuseume hoitakse lisaeelarve kärbetest

Koalitsioon ei saa ega saa lisaeelarve osas kokkuleppele. See riigieelarve mõistes pisike 175 miljonit eurot ei taha kuidagi kokku tulla. Mitte et ideid ei oleks. On küll, aga mis sobib ühele, ei sobi teisele. Õigupoolest on jäänud vaid paar vaidluskohta, aga kui üks saab lahendatud, ilmub kuskilt uus. Uut peavad otsima ka Tallinna sotsid, kelle kandidaat Lasnamäe linnaosavanema kohale hüppas alt, sest langes kriitika alla.