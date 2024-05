5MIINUSE jälgijaskond Spotifys on Eurovisioni möllus suurenenud miljoni võrra. Korea: „Päris pull!“

Sellega võitsime palju Eurovisioni fännide ringkonda enda poole. See on üks päris massiivne masin, need inimesed võtavad asja väga tõsiselt ja on üsna kirglikud. Mõned Eurovisioni-fännidest käivad isegi Eesti Laulul kohal.

Loodan, et suutsime pärast ka etteastetel ja finaalis piisavalt palju pingutada, et midagi jäi inimestele meelde ja neile midagi selles loos meeldib. Meeldib kuulata täiesti arusaamatult segase pealkirjaga täiesti arusaamatus keeles lugu, mis annab mingi energia edasi.“

Saaremets uuris veel Korealt, kuidas Puuluup end maratonil üleval pidas, ja sai vastuseks: „Nad on üllatavalt kirglikud ja võimekad networker’id (e.k suhete- ja võrgustikuloojad – Toim.). Ramo on esimene mees, kes läheb kõigiga rääkima. Absoluutselt kõigiga: „Ooo, mulle meeldib teie lugu! Üliäge! Kuidas on? Saame tuttavaks! Näed, siin on talharpa. Mis pill teil on?“ Hakkab kohe sedasi pihta, isegi siis, kui talle see lugu tegelikult ei meeldinud. Pärast ütleb vaikselt, et ei, ega mulle tegelikult ei meeldi. Aga läheb ja suhtleb ikka.

Marko magab suvalistel ajahetkedel. Kui ta vähegi leiab pool tundi endale, läheb teeb väikese uinaku ja seejärel võib vabalt poole viieni hommikul kuskil ööklubis network’ida ja inimestega rääkida.

Puuluup andis endast kõik, ei passinud toanurgas.“