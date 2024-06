Kristjan Järvan: kesklinna on parkimiskohti juurde vaja. See on odavam kui ühe suure puu istutamine

Kohtume Kristiine ristmikul ühel kindlal põhjusel. Järvani eelmise intervjuu sõnumiks oli, et autojuhtide kiusamine tuleb lõpetada. Selle peale hakkas Tallinnas jala liikujatel kõrvust auru tulema: keda siin õieti kiusatakse?! Enim ajab jalakäijaid närvi just Kristiine ristmiku ületamine, mis võib jalakäijana võtta viis minutit või kauemgi. Auto on inimesest kiirem, miks ei võiks hoopis tema oodata ja inimesed üle lasta?

Mida teie siin Kristiine ristmikul muudaksite?

See on viie tee rist, klassikalised lahendused siin tihti abiks ei ole. On mitu võimalust. Üheks neist, mida siin on viljeletud, on ühe liiklejate grupi piiramine. Teine lahendus on muuta ristmik mitmetasandiliseks. Haabersti ristmik on hea näide. Seal oli väga palju liiklusõnnetusi, tehti mitmetasandiline lahendus, läbilase ja ohutus paranesid.