ARVUSTUS | Maria Fausti uus plaat – kuradi värisev, justnagu nurgas rippuv ämblikuvõrk

UUS PLAAT: Maria uue plaadi kaasteksti kohaselt on sellel muusika, mis on nii paljaks kooritud, tõeline ja ilus, et see võib sulle haiget teha, aga sa ei suuda end ära pöörata.

Ma ei pannudki nii hullult mööda. Maria Faust on ise kirjutanud, et album on saanud tõuke ööliblikate elust. Nende potentsiaalselt saatuslik ahvatlus lennata kunstliku valguse poole on albumi keskseks teemaks. Faust kirjutab, et me ei tea senini, miks nad seda teevad. Ei tea jah.