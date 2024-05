Ohtlikud sidemed. Läti eurosaadiku Tatjana Ždanoka lekkinud kirjavahetus näitab aastatepikkust tööd Kremli heaks

2014. aasta jaanuari lõpus keesid Kiievis rahutused. Need said alguse president Viktor Janukovõtši kannapöördest võtmetähtsusega küsimuses, mis aitas tal neli aastat varem valimised võita. Kremli survele alludes otsustas ta loobuda assotsiatsioonilepingu sõlmimisest Euroopa Liiduga, mis oli oluliseks sammuks Ukraina suuremal lõimumisel Läänega. Tuhanded protestijad tulid tänavatele ja hõivasid Kiievi keskväljaku Maidani. Nad nõudsid, et Janukovitš täidaks oma lubaduse.