Tõnis Niinemets: küllap oleksin minagi rahapesuga kaasa läinud, kui mulle oleks suurt summat pakutud

„Ma ütleksin, et „Rahamaa“ on hämaras teatri ja filmi vahealas,“ sõnab Mehis Pihla. Nimelt saab publik jälgida kogu tegevust ekraani kaudu ja kahte kaamerat on kutsutud orkestreerima režissöör Ove Musting, mis pole teatris sugugi tavaline nüke. Laval on ka live-bänd eesotsas Maria Faustiga, kes mängib lavastuse jaoks kirjutatud Fausti originaalmuusikat. Suvetükile kohaselt on lavastusmeeskond kolinud oma majast välja, Tartusse Kammivabrikusse.