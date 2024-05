Suur pettus Eesti muusikas. Spotify petturid tõstatavad vajaduse tõsiseltvõetava muusikaedetabeli järele

Ühtne muusikaedetabel on väga oluline tööriist. Nii muusikutele, kes loodavad silma paista, kui nende plaadifirmadele, nii kontserdikorraldajale kui välismaistele mänedžeridele, kes üritavad hinnata, kas oma artiste tasub Eestisse esinema saata. See on universaalne mõõdik, mille puudumine on paras hoop meie muusikaskeene tõsiseltvõetavusele. Ürita sa mõne suure plaadifirma kohaliku filiaali asjapulgana peakontorile maha müüa juttu, et me näeme siin artistidega kõvasti vaeva, edetabelikohta küll ette näidata pole, aga kahe raadiojaama nädalalõpu TOPis olime küll. Saatke aga investeeringuid juurde!