Grupeering varastas Tartust ja Tallinnast hinnalisi raamatuid. Oma teo varjamiseks asendasid nad kallid raamatud koopiatega

2022. aasta kevadel kadus Tartu ülikooli raamatukogust kaheksa haruldast raamatut. Nüüd on teada, et raamatuvarguste taga oli rahvusvaheline grupeering, kes tegutses mujalgi Euroopas. Raamatuid läks kaduma ka Tallinna ülikooli raamatukogust. Juhtum on nii prokuratuuri kui ka politsei jaoks erakordne.