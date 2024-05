Värske uuring: metsade looduskaitsehüvitised on õiglased. Kuid on mitu aga

Maaülikooli metsaosakonnas valminud analüüs näitab aga, et praegusel kujul on hüvitised siiski õiglased. Õigemini on nad seda keskmiselt. Paljud maaomanikud on aastate jooksul teeninud palju vähem kui metsa majandamine oleks võimaldanud, teised aga ka palju rohkem.