„Päästikult“ väljudes on tunne nagu pärast festivali, kui välja arvata tervisekahjustused ja füüsiline väsimus

Laenguid me ümber on nii palju, et meenutab miinivälja. Paljud laengud võivadki osutuda pommideks, kuhu otsa ei tasu astuda, sest plahvatus tekitab mõttetut müra, mida on kõik maailm ja meediaruum niigi täis. Pean silmas agiteerivat hoiatuskunsti à la ära tarbi või muidu. Ole korralik kodanik või me kõik saame hukka. Vaata, kui pekkis on! Vaata, mis juhtub järgmiseks! Sa oled maailmale koormaks!