Kahtlustad, et kaaslane on vaimselt vägivaldne? Neli salakavalat meetodit, kuidas meistervägivallatseja partnerit lõhub

SINIKAID EI JÄÄ: Kuidas ma aru saan, et minu vastu ollakse vägivaldne? Selgitab arst ja psühhiaatria resident, vaimse tervise aktivist Ove Liis Mahhov.

Vaimse, psühholoogilise või emotsionaalse vägivalla mõistet kuuleb viimasel ajal järjest rohkem. Vägivald – see kõlab ju füüsiliselt. Kuidas on võimalik sõnadega vägivaldne olla? Kuidas ma aru saan, et minu vastu ollakse vägivaldne – sinikaid mul ju ei ole?