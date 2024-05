TIITLIVAHETUS | Aasta meelelahutaja Jõekalda aasta suunamudija Ratasest: ta on sotsiaalmeedias naljakalt puine. Mulle meeldib!

„Ma olen vaadanud ta postitusi ja need on väga lahedad, omas võtmes. Ta on naljakalt puine seda asja tehes. Mulle see meeldib!“

Millal siis tuleb kahe armastatuima suunamudija vahel koostöö? „Vaevalt, et selline asi tuleb,“ naerab Kristjan saates.

Põnevust jagus meelelahutusauhindadel Jõekaldale ka tänavu. Kui eelmine aasta tuli võit kätte suunamudija kategoorias, siis seekord ootas telelegend, kas saab koju viia neljanda võidu „Aasta meelelahutaja“ kategoorias. Ja nii ka läks!

Kokku on Jõekaldale Kroonika laval antud 11 võidumuna.

Inimeste lõbustamine läbi teleekraani on Kristjanile tuttav juba üle veerand sajandi. „Ma olen natuke nagu räppar – mida näen, sellest räägin. Panen väikese vinjeti juurde: ma ei suuda, ma ei saa, ma ei taha. See on mu trademark (inglise k kaubamärk - Toim.).“

Teletöö on nõudnud Kristjanilt tugevat distsipliini. Ei mingeid pidusid ega inimestega suhtlemist enne saadet. „Mul saavad sõnad otsa! Et seda ei juhtuks, tuleb eelmisel päeval vait olla.“

Nii istubki ta päev enne salvestust oma toas. Isegi sõprade ega perega ei suhtle. „Naisele on hea, et ma ei töllerda ringi,“ muigab Kristjan. Mehe sõnul ongi abikaasa Maris üksi lapsi kasvatanud ja perevankrit vedanud. „Nii õudselt, kui see ka ei kõla. Abikaasa arvestabki, et ma olen selline töll!“

Kristjani ülesanne on olnud perele leib lauale tuua ja seda on ta ka teinud. Kolleeg Teet Margna on helde käega ja Kristjan pole pidanud kunagi palka juurde küsima. „Mul ei ole Teeduga olnud ühtegi vaidlust raha pärast. Ta on väga hea palgamaksja.“

Mille üle aga on kaks teletegijat nii tülitsenud, et karvad lendavad ja miks kaks sõpra väljaspool tele-eetrit teineteist väldivad – seda kuula „Rööprähklejate“ podcast’ist.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Lisaks kuuled saatest, kui närvesööv oli Kristjanil esimene otse-eeter, kui rajult möödus tema ülikooliaeg, miks võrdleb ta ennast vana mööbliga ning seda, kuidas saada edukaks ja hinnatud tegijaks.