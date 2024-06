Hukkuva kosmonaudi viimased sõnad, mis 60ndatel salvestati, aga mida võimud eitasid, inspireerisid ulmesarja

KUMMITUS-ASTRONAUDIGA KOHTUMAS: Astronaut Jo (Noomi Rapace) avastab, et kosmosejaamaga on kokku põrganud astronaudi laip, kelle olemasolust ei teadnud keegi justkui midagi.

Apple TV+ voogedastusteenus kasvatab mainet eriti kvaliteetsete science fiction-saagade tootjana. Žanri austajad on kindlasti juba tuttavad sarjadega „For All Mankind“, „Invasion“ ja „Foundation“. Mais lisandub valikusse veel ülimalt paljutõotav „Dark Matter“ Joel Edgertoni ja Jennifer Connellyga peaosades. Veebruari lõpus jõudis platvormile aga vaatajatele paraja väljakutse esitav „Constellation“, mille esimese hooaja kõik kaheksa osa on nüüdseks juba saadaval.