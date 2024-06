Kas sõda toetavate vene muusikute laulud on Eesti raadiotest kadunud? „Pole raske teada saada esineja seisukohta“

Ukraina sõja tõttu muutunud olukorras võeti Priit Vare sõnul vastu otsus muuta Narodnoe Radio muusikaformaati. „Vene muusika osakaal on täna selles jaamas vähenenud kaks korda, selle asemel kõlavad nüüd ka lääne lood,“ selgitas Vare. „Lisaks sulgesime alates 17. maist täielikult oma (grupi) teise venekeelse jaama DFM. Seega oleme mitte ainult vaadanud üle Narodnoe konkreetsed laulud, vaid muutmisele on läinud kogu meediagrupi venekeelsete kanalite loogika.“

Kui Propastopi lugejatel on jagamist väärivaid tähelepanekuid raadiojaamade muusikavaliku kohta, siis palun saatke need aadressil: propastop@gmail.com.

Kes on kes ehk ЛЮДИ / НЕ ЛЮДИ?

Kui teid huvitab, kummal pool rindejoont üks või teine vene muusik on, siis üks usaldusväärne võimalus selle teadasaamiseks on lehekülg ЛЮДИ / НЕ ЛЮДИ? (Inimesed/mitteinimesed?).

Venemaa ajaloo ilmselt populaarseim laulja Alla Pugatšova on selles nimekirjas inimeste poolel ning saidi autorid on välja toonud kaks tema mõtet – üks neist on kõrvaloleval kuvatõmmisel. Teine puudutab filmilavastaja Nikita Mihhalkovi, kes on selliste rahvusvaheliselt menukate filmide nagu „Päikesest rammestunud“ või „Siberi habemeajaja“ tegija. Ent juba aastaid tagasi muutus Mihhalkov vene marurahvuslaseks ning loomulikult toetab ta kallaletungi Ukrainale. Oma kuulsa rahvuskaaslase kohta on Pugatšova öelnud: „Suurepärane film. Suurepärane režissöör. Aga kuhu on kadunud suurepärane inimene Nikita Sergejevitš Mihhalkov?“