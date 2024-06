Uus trend: noored käituvad looma moodi. „Kui tütar sõpradega kohtub, teevad tervituseks „njäu“

Enamiku nn furry’de jaoks on see lihtsalt hobi, rollimäng ja fantaasia. Mõned aga usuvad, et neil ongi looma hing, kes on inimkehasse lõksu sattunud. „Kui minu tütar nii ei riietuks, siis ma ei teakski, et selline trend olemas on,“ tõdeb furry ema.