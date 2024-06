Katariina Libe: arvasin, et ka mul on ATH, sest ma ei saa ju olla lihtsalt laisk, loll ja lohakas

Kui jälle mõni tuttav ütleb, et ta sai ATH diagnoosi, siis ma tahaks öelda, et jaa, see ja too said just ka, aga kunagi ei tule meelde, kes neist nüüd kõige viimasena sai. Pigem peaksin ma hakkama kokku lugema inimesi, kellel seda mu tutvusringkonnas (veel) ei ole. Või mõnda muud diagnoosi, näiteks autismi. Ja ärge saage valesti aru, ma ei ole siin üldse kuidagi ironiseeriv. Ma olen kade.