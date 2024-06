Trendikad on moekorilus, nõiakunst ja toote asemel vaibi disainimine

EKA lõputööde näitusel „TASE“ tasub käia kas või sellepärast, et siit saab ammendava ülevaate hetketrendidest. Kui tundub, et kõike on liiga palju ja korraga – ongi ju –, siis joonistuvad ometi välja mingid ühisnimetajad. Mis on praegu esteetikas ja kunstis popp, selgitavad valitud teoste näitel kunstnik Urmas Lüüs ja muusik Kitty Florentine. Teejuhiks Tallinna kunstihoones on kunstnik, muusik ja EKA kommunikatsioonijuht Andres Lõo.