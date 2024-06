Eesti popis lauldakse lesbiseksist, diivanihalvatusest ja kõrvetistest. „Me teeme siin ikkagi revolutsiooni!“

Niisamuti võib õhukesema obstsöönsuste taluvusega hingedel istumise alt või lahti lüüa Valge Tüdruku just ilmunud esikalbum „EMO G“ (häälda nagu emoji).



Näiteks optimistlik dance-pop-pala „Tere, päevik!“. Enne unistavat refrääni „olen ilus, aga kahtlused jäävad / seksin pimedas või kõik seda näevad“, laulab Valge Tüdruk malbel häälel „SOS, vajan lihtsalt meetodit / kuidas teha siledaks oma v***“. Lugu räägibki päriselust, nagu loo sissejuhatuses lubatakse. „Käisin kunagi bikiinipiirkonna vahatamisel,“ räägib Elina. „Depilatsioonid. Ja see läks mul põletikku ja karvad hakkasid sisse kasvama. Arst, kellele asja hiljem näitasin, ütles, et ma oleks tingimata pidanud mingit koorijat kasutama, aga ma ei teadnud seda. Käisin spets salongis, et lihtsalt karvadest lahti saada, aga sain ülisuure probleemi endale. Armid on endiselt alles. Rääkisin sellest köögis sõpradele ja nad ütlesid, et see oleks ülinaljakas, kui teeksin sellest laulu.“



Samamoodi räägib artisti enda elust naiiv-pop „Polüamoorsuse hümn“, mille refrään algab sõnadega: