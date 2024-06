Hoolimata sellest, et Omniva avalike suhete juht Reelika Lepp ütleb Eesti Ekspressile esiti, et „äriklassis [Omnivas] keegi ei lenda ja lennupiletite osas on sisemine suunis ja soovitus võimalikult palju ette planeerida, et ei peaks vahetult enne minekut kõige kallimaid pileteid soetama,“ teab Ekspress, et Kukemelgi puhul ei vasta see tõele.