Kuna platvorm on läbi aegade saanud muusikutelt madalate autoritasude pärast rohkelt kriitikat, vihastas Eki postitus välja suure hulga muusikuid. Näiteks kirjutas helilooja Tim Prebble, et „muusika jääb püsima ka saja aasta pärast, aga Spotify mitte. See jääb meelde vaid kui halb näide parasiitlikust tööriistast, millega teiste inimeste muusika pealt raha koorida. (või „sisu“, nagu mõned riisujad öelda armastavad).“